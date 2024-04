В Алматы прошел главный фестиваль зимнего экстрима в Казахстане

Два дня горный курорт Шымбулак стал местом притяжения всех любителей зимних видов экстремального спорта. 6-7 апреля более 300 спортсменов из семи стран участвовали в спортивно-музыкальном фестивале в горах – Gorilla Winter Jungle, который прошел в этом году уже седьмой раз.

Сноубордисты и лыжники из Казахстана, России, Польши, Австрии, Финляндии, Франции и Сербии состязались в дисциплинах Big Air, Jibbing, The Battle и Jungle Cross. Основное шоу мероприятия – полюбившиеся всем с прошлого года формат The Battle, прошел на второй день фестиваля и транслировался в прямом эфире.

«В этом году фестиваль в очередной раз превзошел себя, мы сотворили историю – такого в Казахстане еще не было. Нам удалось собрать сильнейших спортсменов Европы. Мы придумали уникальный формат соревнований, которому нет аналогов в мире и все наши участники по достоинству оценили данное мероприятие. Несмотря на погодные условия у нас все получилось», – говорит спортивный директор фестиваля Кирилл Однолетков.

Победителем The Battle в категории сноуборд стал райдер из Финляндии Валтери Каутонен. Второе место досталось Илье Баскакову из России. Замкнул тройку Костя Мостовой, тоже представлявший Россию.

В этой же дисциплине в категории лыжи призовые места распределили Макс Сенкевич (Россия), Винсент Мараво (Франция) и Щепан Карпиель-Булечка (Польша).

Кроме спорта на фестивале было и много музыки. Гостей мероприятия на главной сцене развлекали молодые артисты – RUSHA со своими хитами «Tek sen» и «Qolshatyr», а также зажигательный рэпер ALON, который когда-то и сам был чемпионом Казахстана по лыжному фристайлу. Главные звезды вечера, приглашенные хедлайнеры – LOVANDA и КАССЕТА, выступили под конец шоу и подарили яркие эмоции своим фанатам.

«Это невероятно, на самом деле. Вначале по прогнозам все было плохо, но было солнце и мы провели соревнования. На музыкальных вечеринках творилось сумасшествие – чуть-чуть не рухнул пол. Потом был дождь, молния, на следующий день с утра снег и туман – и я не знаю, как все это произошло, это чудо. Но, как только началась трансляция – вышло солнце. Я не могу полностью передать то, что произошло, но – это было круто», – подчеркнул продюсер фестиваля Александр Кучура.

Далее список победителей в остальных дисциплинах:

Jungle Cross, категория лыжи, женщины: 1 место – Мария Шкабарова, 2 место – Ксения Кулешова, 3 место – Ксения Родионова. Мужчины: 1 место – Сергей Данов, 2 место – Денис Филимонов, 3 место – Максим Романов.

Jungle Cross, категория сноуборд, женщины: 1 место – Аделя Шарипова, 2 место – Анастасия Клюева, 3 место – Екатерина Пикалова. Мужчины: 1 место – Олег Панин, 2 место – Олжас Мынбаев, 3 место – Александр Беляков.

Jibbing, Jibbing Best Trick — Азамат Валеев, Jibbing Best Trick (лыжи) – Адам Херман, Jibbing Best Trick (девушки) — Аделя Шарипова.

Big Air, Respect Snowboard — Александр Задорожный, Respect Freeski — Эдем Зейтулаев, Respect Snowboard Big Air (девушки) — Аделя Шарипова, Respect Freeski Big Air (девушки) — Олеся Ломакина. Big Air Snowboard: 1 место — Динар Юмаков, 2 место — Глеб Синяков, 3 место — Антон Гуркин. Big Air Freeski: 1 место — Михаил Мойзых, 2 место — Адам Херман, 3 место — Сергей Ярлов.