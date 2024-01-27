Магомед Кабардиев о жизни в США: «Здесь ценники на все в три раза дороже»

Казахстанский боец MMA Магомед Кабардиев (10-1), находящийся на сборах в США, рассказал, что его удивило в стране.

- Что для Вас на данный момент непривычнее всего в Америке?

– Непривычнее всего, наверное, – это то, что здесь ценники на все в три раза дороже… Вроде, в долларах смотришь – это не так много, а потом переводишь в тенге – и это все выходит в круглые суммы. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, в итоге ты смотришь – у тебя такие суммы круглые выходят…, – отметил Кабардиев.

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