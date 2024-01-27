Стали известны победители премии Naiza Awards
В Алматы прошла ежегодная премия казахстанского промоушена MMA «NAIZA AWARDS».
Были определены победители в девяти номинациях.
Прорыв года – Самандар Рузматов (6-0).
Проспект года – Икромжон Казаков (3-0).
Команда года – клуб «Erkin Kush».
Тренер года – Айбек Шокпутов.
Вдохновитель молодежи – Диас Еренгаипов.
Upset of the Year – Даулет Усербай.
Submission of the year – Дастан Амангельды (7-1).
Нокаут года – Алиби Идрис (9-0).
Боец года – чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов.
Церемонию награждения посетил третий номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов.
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