Стали известны победители премии Naiza Awards

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В Алматы прошла ежегодная премия казахстанского промоушена MMA «NAIZA AWARDS». 

Были определены победители в девяти номинациях.

Прорыв года – Самандар Рузматов  (6-0).

Проспект года – Икромжон Казаков (3-0).

Команда года – клуб «Erkin Kush».

Тренер года – Айбек Шокпутов.

Вдохновитель молодежи – Диас Еренгаипов.

Upset of the Year – Даулет Усербай.

Submission of the year – Дастан Амангельды (7-1).

Нокаут года – Алиби Идрис  (9-0).

Боец года – чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов.

Церемонию награждения посетил третий номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов.

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