Экс-чемпион Naiza Алиби Идрис о подаренной квартире: «Однокомнатная, в Астане. Подарила девушка»

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис, бывший чемпион Naiza FC в наилегчайшем весе, рассказал о полученной в подарок за успешные выступления квартире.

«Да, – квартиру подарили, Альхамдулиллях. Однокомнатную, в Астане. Нет-нет, планов переехать в столицу нет. Пока в Актобе тренируемся. Семья, друзья – все здесь.

Эта девушка, Молдир – она из Актобе тоже. Занимается бизнесом, строит ЖК, дома. И благотворительностью тоже занимается – и мой пояс в ее рамках купила за 22 миллиона тенге. Сама поддерживает ММА, любит смотреть бои. Ходила на турнир, где Нурбек Кабдрахманов выиграл чемпионский титул Naiza FC – посмотрела поединок, увидела весь этот труд, победу Нурбека.

Потом решила дом подарить ему. И когда мы уже приехали в Боровое поздравить Нурбека, она тоже спонтанно мне квартиру подарила. Чисто фанатка ММА», – рассказал Идрис.

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