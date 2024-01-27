Дамир Исмагулов проведет бой с Вартаняном на турнире лиги «Наше Дело»

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян и бывший боец UFC Дамир Исмагулов проведут поединок 2 марта в главном событии турнира «Наше Дело 82»

Вартанян последний бой провел против Артема Резникова в июне 2023 года на турнире ACA 159. В этом поединке техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард и выиграл Гран-при. На его счету 25 побед и четыре поражения.

Исмагулов в последний раз выходил в клетку против Гранта Доусона в июле 2023 года на турнире UFC on ESPN 48. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей. В его активе 24 победы и три поражения.

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