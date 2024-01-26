Келл Брук о бое с Головкиным: «Геннадий был абсолютным монстром»

Теги Геннадий Головкин Келл Брук бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук рассказал о бое против Геннадия Головкина.

— Оглядываясь назад, можно сказать, что Геннадий Головкин был абсолютным монстром, он был непобежденным бойцом, который верил, что может победить любого в среднем весе. Я всегда считал, что могу боксировать с ним и держать дистанцию, и что я лучше, но, как мы знаем, все вышло иначе. Это повредило и изменило меня.

Когда он сломал мне глазницу, хирург сказал мне, что еще один сильный удар, и я мог бы ослепнуть и навсегда потерять глаз, и это очень сильно задело меня за живое. Эти же чувства всплыли в памяти, когда я дрался с Эрролом Спенсом-младшим.

В бою с Головкиным я понял, что произошло что-то ужасное. Звук был такой, будто раздавили клешню краба, я слышал это и почувствовал. Адреналин бурлил, но я знал, что что-то не так.

Это была не столько боль, сколько то, что произошло с моим зрением, и это было страшно. Всегда страшно, когда кто-то с такой мощью противостоит раненому зверю. Это было ужасно, — поделился Брук.

Поединок состоялся в 2016 году в Лондоне и был остановлен в пятом раунде после того, как угол Брука выбросил на ринг полотенце.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий