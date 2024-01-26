Келл Брук о бое с Головкиным: «Геннадий был абсолютным монстром»

Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук рассказал о бое против Геннадия Головкина.

— Оглядываясь назад, можно сказать, что Геннадий Головкин был абсолютным монстром, он был непобежденным бойцом, который верил, что может победить любого в среднем весе. Я всегда считал, что могу боксировать с ним и держать дистанцию, и что я лучше, но, как мы знаем, все вышло иначе. Это повредило и изменило меня.

Когда он сломал мне глазницу, хирург сказал мне, что еще один сильный удар, и я мог бы ослепнуть и навсегда потерять глаз, и это очень сильно задело меня за живое. Эти же чувства всплыли в памяти, когда я дрался с Эрролом Спенсом-младшим.

В бою с Головкиным я понял, что произошло что-то ужасное. Звук был такой, будто раздавили клешню краба, я слышал это и почувствовал. Адреналин бурлил, но я знал, что что-то не так.

Это была не столько боль, сколько то, что произошло с моим зрением, и это было страшно. Всегда страшно, когда кто-то с такой мощью противостоит раненому зверю. Это было ужасно, — поделился Брук.

Поединок состоялся в 2016 году в Лондоне и был остановлен в пятом раунде после того, как угол Брука выбросил на ринг полотенце.

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