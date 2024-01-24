Сергей Богачук: «Такой мощи, как у Головкина, я никогда не встречал»

Теги Геннадий Головкин бокс Сергей Богачук Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Претендент на чемпионский пояс по версии WBC, боец первого среднего веса украинец Сергей Богачук (23-1, 23 КО) рассказал о спаррингах с  Геннадием Головкиным.

Бойцы пересекались в Биг-Бер (США) – какое-то время оба сотрудничали с мексиканским тренером Абелем Санчесом.

«Как-то Санчес поставил меня спарринговать с Головкиным, но предупредил его. Говорит: «Ты смотри, пацан ещё молодой», – вспоминает Богачук. – Но я все равно почувствовал, что такое Головкин. У меня было много спарринг-партнеров. Но такой мощи, как у него, я никогда не встречал. Даже тогда, когда он не вкладывается в удары, когда, казалось бы, бьет легко, ты чувствуешь, что его кулаки словно железные. Очень тяжелые. Очень крепкие».

Богачук вспоминает, что «наблюдал за упражнениями Головкина. Он такие вещи выделывал с гирями, которые не могли повторить даже супертяжи – дядьки с весом более 100 кг».

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