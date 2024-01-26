Жуман Жумабеков о номинации «Боец года» в Naiza: «Без вопросов – Алиби Идрис»

Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков назвал своего победителя в номинации «Боец года».

«Боец года, без вопросов – Алиби Идрис. Он показал яркий бой с бразильцем, который выступал в Шоу претендентов Даны Уайта. Алиби его нокаутировал в блестящем стиле, так что на мой взгляд, он заслуживает быть бойцом года»

27 января состоится шоу NAIZA Awards, в рамках которого состоится награждение лучших в мире казахстанского ММА.

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