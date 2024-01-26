Жуман Жумабеков о номинации «Боец года» в Naiza: «Без вопросов – Алиби Идрис»

Теги Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков назвал своего победителя в номинации «Боец года».

«Боец года, без вопросов – Алиби Идрис. Он показал яркий бой с бразильцем, который выступал в Шоу претендентов Даны Уайта. Алиби его нокаутировал в блестящем стиле, так что на мой взгляд, он заслуживает быть бойцом года»

27 января состоится шоу NAIZA Awards, в рамках которого состоится награждение лучших в мире казахстанского ММА.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий