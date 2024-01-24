Бекзат Алмахан о бое Максум – Джонсон: «Азату нужно побеждать»

Бекзат Алмахан поделился своими ожиданиями от боя Азата Максума и Чарльза Джонсона:

«Оба соперника — хорошие бойцы. Азату нужно побеждать судейским решением или сабмишном. Чарльз — хороший ударник»

Бой Максум (17-0) — Джонсон (13-6) пройдёт 3 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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