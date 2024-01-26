Возьмет ли Зверев реванш у Медведева – коэффициенты Olimpbet

Противостояние принципиальных и очень похожих соперников состоится в полуфинале мужского одиночного разряда Australian Open.

Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия). 26 января, 14:30 (время Астаны)

Australian Open в этом году получился богат на неожиданные результаты и интересные поединки. Один из таких ждет любителей тенниса в полуфинале между третьей и шестой ракетками мира – россиянином Медведевым и немцем Зверевым.

26-летний представитель Германии в 1/4-й выбил из борьбы талантливого 20-летнего Карлоса Алькараса, занимающего в рейтинге АТР второе место, и сделал это вопреки прогнозам. Учитывая, что испанец уже успел разыграться до своей лучшей формы, Зверев в какой-то степени сотворил мини-сенсацию, отдав всего один сет, и то на тай-брейке (6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4).

В нынешнем сезоне он успел уже поиграть на United Cup, тогда как Медведев проводит свои первые соревнования. Российский теннисист в 1/4-й также провел сложный поединок. Ему противостоял девятый номер АТР поляк Хуберт Гуркач, которого он смог одолеть лишь в пяти сетах (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4).

Интриги матчу добавляют схожие характеристики теннисистов. Оба высокого роста – 198 сантиметров, оба правши и почти ровесники, оба выиграли примерно одинаковое число профессиональных турниров. Медведев бьет точнее, но у Зверева более силовая подача. В личных встречах преимущество на стороне россиянина, который в прошлом сезоне пять раз обыграл немца, проиграв лишь единожды.

Но вот в Мельбурне Медведев против менее сильных соперников умудрялся показывать незрелый теннис, имея проблему с первой подачей и совершая раз за разом невынужденные ошибки. Хотя он все же блистал прекрасной игрой на задней линии.

При этом не сказать, что и Зверев начал турнир здорово. Он, как и оппонент, лишь один матч из пяти выиграл в трех сетах. Но все-таки во встрече с Алькарасом показал, что может хорошо играть первым номером. Да, вероятно у Медведева с этим соперником больше шансов выйти в финал, чем если бы он играл против более замысловатого испанца, но у Зверева очень высокая мотивация.

«Медведев много раз за последний год надирал мне задницу. Но, может быть, именно здесь у меня получится? Я не знаю, но рассчитываю на вашу поддержку, ребята», – обратился россиянин к трибунам прямо на корте после победы над Алькарасом.

Эксперты Olimpbet в этом полуфинальном матче отдают небольшое предпочтение Медведеву – П1 – 1.66, П2 – 2.24. Учитывая, что игра наверняка будет затяжной, хорошие коэффициенты предлагаются на пятисетовый исход – 3:2 – 5.6, 2:3 – 6.6.

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