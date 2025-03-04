«Реал» – «Атлетико»: игроки BETCITY назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 мск.

Команды встретятся в третий раз в этом сезоне. Два предыдущих матча, прошедших в рамках чемпионата Испании, завершились вничью 1:1.

Ничейный результат был зафиксирован в семи из восьми прошлых очных игр. В девяти последних дерби команды обменивались голами.

Аналитики BETCITY считают фаворитом встречи «Реал». На победу команды Карло Анчелотти предлагают 1.90, на успех коллектива Диего Симеоне дают 4.20, ничья идет за 3.90.

На выход «Реала» в четвертьфинал можно поставить с кэфом 1.57, на проход в следующий раунд ЛЧ «Атлетико» предлагают 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.74, на ТМ 2.5 дают 2.17. Поставить на продолжение тренда с обменом мячами можно за 1.64.

Игроки BETCITY согласны с букмекерами по поводу фаворита первого матча 1/8 финала. На победу команды Анчелотти пришлось 65% от всех ставок на исход, на «Атлетико» отдано 20%, на ничью – 15%.

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