Спарринг-партнер Оливейры выступит на турнире NAIZA

Спарринг партнер и тренер по вольной борьбе бойца UFC Чарльза Оливейры – Алиреза Ноэй(9-2) выступит на турнире NAIZA 57 в городе Алматы.

Имя соперника иранца пока не называется.

Турнир NAIZA 57 состоится 24 февраля, главным боем вечера станет противостояние Жалгаса Жумагулова и американца Маклина.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года