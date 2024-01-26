Спарринг-партнер Оливейры выступит на турнире NAIZA

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Спарринг партнер и тренер по вольной борьбе бойца UFC Чарльза Оливейры – Алиреза Ноэй(9-2) выступит на турнире NAIZA 57 в городе Алматы.

Имя соперника иранца пока не называется.

Турнир NAIZA 57 состоится 24 февраля, главным боем вечера станет противостояние Жалгаса Жумагулова и американца Маклина.

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