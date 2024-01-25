В женском розыгрыше Открытого чемпионата Австралии сегодня станут известны имена финалисток. Причем в одном матче 1/2-й будут биться топовые теннисистки, а в другом – малоизвестные.

Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко (Беларусь). 25 января, 14:30 (время Астаны)

Так вышло, что один из полуфиналов Australian Open будет значительно интереснее, чем решающая битва за трофей. В нем сойдутся самые высокорейтинговые теннисистки, дошедшие до этой стадии. Кто бы из них ни вышел победителем, в следующей игре будет легче.

Соболенко является второй ракеткой мира, Гауфф – четвертой. Обе сейчас находятся в великолепной форме. Американка приехала в Мельбурн, успев завоевать в начале года титул в Окленде. В пяти проведенных матчах на АО она лишь в последнем против украинки Марты Костюк отдала один сет (6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 2:6). Победная серия 19-летней теннисистки в этом году уже составляет десять матчей.

Что касается Соболенко, она две недели назад остановилась в шаге от титула, проиграв в финале турнира в австралийском Брисбене казахстанке Елене Рыбакиной (0:6, 3:6). Но из десяти матчей этого года это единственное поражение белоруски и единственный матч, где она проиграла партии. И до этого и после все соперницы Соболенко были повержены в двух сетах. За выход в полуфинал Australian Open она легко обыграла 11 номер рейтинга WTA из Чехии Барбору Крейчикову (6:2, 6:3).

Последний раз теннисистки играли между собой в финале US Open-2023, тогда американка оказалась сильнее в трех сетах (2:6, 6:3, 6:2) и выиграла свой первый «Большой шлем». Гауфф является неудобной соперницей для 25-летней белоруски, но в последнем матче она обнажила ряд проблем, и сама своей игрой осталась недовольна, совершив ряд невынужденных ошибок.

Эксперты Olimpbet считают, что Соболенко возьмет реванш у Гауфф – П1 – 2.75, П2 – 1.46. Стоит ожидать, что американка не сдастся без боя и матч будет затяжным – Тот (21.5) Б – 1.83.

Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов подарит теннисным болельщикам букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Делайте прогнозы на события турниров Большого шлема и участвуйте в акции Grand Slam Challenge!

Даяна Ястремская (Украина) – Циньвэнь Чжэн (Китай). 25 января, 15:45

Кто неожиданно добрался в Мельбурне так далеко, так это 23-летняя представительница Украины, занимающая в мировом рейтинге 93 место. И она сотворила не только личную историю, но и всего турнира – впервые за 46 лет так далеко дошла теннисистка, которая в основную сетку пробилась через квалификацию.

За выход полуфинал она обыграла чешку Линду Носкову, которая ранее выбила из борьбы саму Игу Швентек, отдав ей всего одну свою подачу (6:3, 6:4). И Чжэн, занимающая 15 место в WTA, не станет для Ястремской самой рейтинговой соперницей на турнире, так как на старте та выбила седьмую ракетку мира Маркету Вондрусову (6:1, 6:2).

21-летняя Чжэн тоже впервые выступит в полуфинале «Большого шлема» и уже гарантированно по его итогам войдет в топ-10. Она очень мощно играет на своей подаче и на задней линии и, к тому же, более опытна, чем соперница, хотя и не так агрессивна. В четвертьфинале китаянка обыграла Анну Калинскую (6:7 (4:7), 6:3, 6:1), при этом все ее соперницы на турнире были более низкого рейтинга и даже на входили в топ-50, тогда как у Ястремской – наоборот.

Аналитики Olimpbet в этом полуфинале отдают предпочтение Чжэн – П1 – 2.7, П2 – 1.47. Самый большой коэффициент предлагается на победу Ястремской со счетом 2:1 –5.8.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.