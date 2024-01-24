Максум о бое Алмабаев – Вергара: «Греплинг Асу находится на высоком уровне»

Казахстанец Азат Максум (17-0), выступающий в UFC сделал прогноз на бой Асу Алмабаева (18-2) против Си Джея Вергары (9-4):

«Мое мнение по поводу боя Алмабаева? Греплинг Асу находится на высоком уровне. Он должен воспользоваться своими лучшими качествами. Думаю, он либо задушит своего соперника, либо отправит в нокаут»

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