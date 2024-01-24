Максум о бое Алмабаев – Вергара: «Греплинг Асу находится на высоком уровне»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанец Азат Максум (17-0), выступающий в UFC сделал прогноз на бой Асу Алмабаева (18-2) против Си Джея Вергары (9-4):

 «Мое мнение по поводу боя Алмабаева? Греплинг Асу находится на высоком уровне. Он должен воспользоваться своими лучшими качествами. Думаю, он либо задушит своего соперника, либо отправит в нокаут»

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий