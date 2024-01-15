Асу Алмабаев обратился к Вергаре: «Будь готов, буду атаковать со всех фронтов»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев обратился к своему будущему сопернику Сиджею Вергара.

«Будь готов на все позиции, буду атаковать со всех фронтов», – сказал представитель Казахстана.

Бой Алмабаев – Вергара пройдет 9 марта.

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