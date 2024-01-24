Зверев vs Алькарас: кто выйдет в полуфинал Australian Open?

Битва, достойная финала, ожидается в мужском розыгрыше Открытого чемпионата Австралии уже на стадии четвертьфинала. Подробнее – в раскладах от Olimpbet.

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания). 24 января, 15:30 (время Астаны)

Принципиальная битва ожидается в одном из четвертьфиналов мужского розыгрыша. Зверев, занимающий шестое место в рейтинге АТР, и Алькарас, вторая ракетка мира, сыграют между собой уже в восьмой раз.

Пока представитель Германии ведет в личных встречах со счетом 4:3. Дважды теннисисты выходили друг против друга в прошлом сезоне. Сначала на US Open победил испанец, а затем на итоговом турнире – немец.

У обоих в Мельбурне весьма легкие сетки. Но Алькарас в 1/8-й без проблем обыграл серба Миомира Кецмановича (6:4, 6:4, 6:0), а вот Зверев серьезно вымотан пятисетовой битвой с британцем Кэмероном Норри (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Да, немец один из немногих, кто может навязать испанцу борьбу. Но Алькарас уже на старте сезона показывает, что может и принимать мощные подачи, и навязывать высокий темп.

К тому же Карлос очень мотивирован. В прошлом году он пропустил Australian Open из-за травмы, а до этого в силу возраста результатами на нем не блистал. На этот раз, учитывая, что идущий параллельно Новак Джокович допускает ошибки от матча к матчу, Алькарас всего в паре шагов от нового для себя трофея.

Аналитики Olimpbet уверены, что в полуфинал выйдет испанский теннисист – П1 – 4.79, П2 – 1.19. Но при этом Зверев не сдастся без борьбы и матч может затянуться до четырех сетов – Тот (37.5) Б – 1.92.

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Анна Калинская (Россия) – Циньвэнь Чжэн (Китай). 24 января, 14:15

Первый в этом году турнир «Большого шлема» удивляет дебютантами. Так, в четвертьфинале Australian Open впервые сыграют Анна Калинская и Циньвэнь Чжэн. Китаянка, 15 ракетка мира, является на турнире сеянной. Россиянка же, хоть и не входит в топ-50, тоже смогла миновать квалификацию и стартовать сразу с основной сетки.

Обе соперницы без особого труда оформили победы в 1/8-й. Чжэн отдала всего три гейма француженке Осеан Доден (6:0, 6:3), находящейся в конце первой сотни WTA. А Калинская выбила из борьбы более рейтинговую итальянку Ясмин Паолини (6:4, 6:2).

Два года назад теннисистки уже играли друг против друга на открытом харде. Это была их единственная до этого времени личная встреча, и тогда россиянка одержала победу в трех сетах (6:3 2:6 6:2).

Несмотря на разницу в мировом рейтинге и на то, что Калинской в Мельбурне такие сильные соперницы еще не попадались, в мастерстве между теннисистками нет большого разрыва. Чжэн дошла до четвертьфинала, не сыграв ни с одной представительницей топ-20. При этом две из четырех встреч она затягивала, отдавая по сету и допуская большое число невынужденных ошибок. Россиянка же к началу сезона смогла подойти в оптимальной форме и показывает более качественную игру, имея хорошую статистику виннерсов.

Эксперты Olimpbet в этой встрече отдают Чжэн чуть больше предпочтения – П1 – 2.66, П2 – 1.48. Наиболее вероятной называется победа китаянки со счетом 2:0 – 2.12.

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