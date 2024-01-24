Василий Жиров о трансгендерах на женских турнирах по боксу: «Это неправильно»

Экс-чемпион мира по боксу по версии IBF Василий Жиров высказался о решении Федерации бокса США о допуске трансгендеров на турниры среди женщин.

«То, что допускают трансгендеров до турниров — это неправильно. У них всё равно больше силы, чем у нормальной спортсменки», — заявил Жиров.

Напомним, Жиров на данный момент проживает в США.

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