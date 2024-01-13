Василий Жиров обратился к сборной Казахстана по боксу: «Ставьте цели перед собой и достигайте их, несмотря ни на что»

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Экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе Василий Жиров дал напутствие сборной Казахстана перед Олимпиадой в Париже.

- Что-то могли бы посоветовать нынешним боксерам сборной Казахстана перед Олимпиадой в Париже на основе собственного опыта?

– Посоветовать хотел бы вот что: ставьте цели перед собой и достигайте их, несмотря ни на что! Жизнь дается для того, чтобы мы смогли открыть свои потенциалы, которые были заложены внутри нас! Все возможно, если очень сильно захотеть – и поверить в это! – сказал Жиров.

Напомним, Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера.

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