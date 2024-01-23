Кто станет первым финалистом Кубка английской лиги?

Расклады на матч «Челси» – «Мидлсборо» дали в Olimpbet.

«Челси» – «Мидлсборо». 24 января, 01:00 (время Астаны)

Первая часть полуфинального противостояния Кубка английской лиги между командами из двух разных дивизионов завершилась в пользу представителя более низкой по ранжиру лиги.

При этом победу «Мидлсборо» с одной стороны можно считать сенсационной, с другой – абсолютно заслуженной. Лондонцам откровенно повезло, что с «Риверсайда» они уехали с дефицитом всего в один мяч.

Между двумя полуфинальными битвами «Челси» отпраздновал успех в столичном дерби над «Фулхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ (1:0). А вот футболисты «Боро» успели провести два матча Чемпионшипа, одолев на выезде «Миллуол» (3:1) и поделив в родных стенах очки с «Ротерхэм Юнайтед» (1:1). Причем эта встреча состоялась только в минувшую субботу, тогда как «аристократы» не выходили на поле с 13-го января.

Правда, столь продолжительная пауза способна сыграть злую шутку с «синими», которые могли выпасть из соревновательного тонуса, в отличие от имеющего регулярную практику соперника.

Однако общий уровень исполнителей в двух коллективах все же слишком разный, чтобы считать «Мидлсборо» фаворитом полуфинала, даже с учетом победы в домашней встрече.

Такого же мнения придерживаются и эксперты Olimpbet, практически не сомневающиеся в победе лондонцев по сумме двух матчей: Проход «Челси» – 1.37, проход «Мидлсбро» – 3.11. А превосходство «аристократов» в ответной игре, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, будет еще более внушительным: П1 – 1.27, Х – 6.66, П2 – 10.

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