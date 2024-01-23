Веретенников о дате боя в финале Гран-при UFL: «Приблизительно 15-го марта»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал ориентировочную дату поединка в финале Гран-при UFL против британца Эшли Риса.

«Дату назначили, но не точно — приблизительно на 15 марта. Соперник тот же. Все по плану. Будет ли мне это удобно, ведь 10 марта начинается Рамадан? Думаю, как раз вовремя — вес буду гонять. Прямо идеально будет, кажется», — сообщил Веретенников.

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