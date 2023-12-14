Веретенников сообщил о переносе боя в финале Гран-при UFL

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников о переносе поединка в финале Гран-при UFL на 2024 год.

«К бою готов на все 100%, однако есть одно «но» — наш турнир перенесли на следующий год. Так что сейчас начал тренироваться в сберегающем режиме.

Очень хотел подраться на День независимости Казахстана и забрать этот пояс себе в копилку — но, к сожалению, не все зависит от меня. С новой датой организаторы пока не определились», — сообщил Веретенников.

Поединок в финале Гран-при UFL Веретенников (11-4) — Эшли Рис (9-2) должен был пройти 15 декабря в Месе (штат Аризона, США).

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