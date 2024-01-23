Жан Кособуцкий: «Пока тренируюсь, набираюсь сил, накапливаю желание»

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (19-1, 18 КО) рассказал о вариантах продолжения карьеры.

– Уроженец Казахстана и известный российский промоутер Владимир Хрюнов в одном из своих интервью заявил, что высоко оценивает Ваши перспективы стать чемпионом мира и даже составить конкуренцию Александру Усику. Как воспринимаете его слова? Вы случайно с ним лично не знакомы?

– Да, мы знакомы. Я согласен с тем, что он говорил обо мне и ситуации с моим крайним поединком в США, а также моих перспективах. Спасибо ему.

– Как Вы сами видите дальнейшее развитие своей профессиональной карьеры и какие шаги планируете предпринимать в этом направлении?

– Пока тренируюсь, набираюсь сил, накапливаю желание. Если будут интересные предложения на том уровне, котором мы хотим боксировать и условия самые необходимые, то тогда снова в бой.

– Когда все-таки казахстанские болельщики вновь смогут увидеть Вас в ринге?

– Пока не знаю, могу лишь предположить, но ближайшие полгода, думаю, будут обычные трудовые будни, – отметил Кособуцкий.

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