Балауса Муздиман о разнице гонораров у женщин и мужчин в боксе: «Мы так же пашем, разве это справедливо?»

Казахстанская боксер-профессионал Балауса Муздиман поделилась рассуждениями о разнице гонораров у мужчин и женщин в профи:

«Давайте уже сделаем женский и мужской бокс равным. Почему у мужчин гонорары выше, чем у женщин? Мы так же пашем, так же тренируемся, так же выходим на ринг, и стоим в парах тоже с мужчинами. Но у нас почему-то в разы ниже гонорары, чем у них. Разве это справедливо?

Аманда Серрано сейчас активно топит за равенство в боксе, она 4-х кратная чемпионка мира по 4 версиям и только недавно вышла на миллионный контракт за бой, всего лишь 46 боев за плечами (смеется). это же ужас. Тогда как в мужском боксе, они получают лям уже на 9 бою. Плюс она первая, кто начал боксировать по 3 минуты за раунд, чтобы доказать, что и женщины могут, платите равноценно.

Так как я сейчас в профи, хочу равноправия в гонорарах. Women power»

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