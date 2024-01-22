Балауса Муздиман о разнице гонораров у женщин и мужчин в боксе: «Мы так же пашем, разве это справедливо?»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанская боксер-профессионал Балауса Муздиман поделилась рассуждениями о разнице гонораров у мужчин и женщин в профи:

«Давайте уже сделаем женский и мужской бокс равным. Почему у мужчин гонорары выше, чем у женщин? Мы так же пашем, так же тренируемся, так же выходим на ринг, и стоим в парах тоже с мужчинами. Но у нас почему-то в разы ниже гонорары, чем у них. Разве это справедливо?

Аманда Серрано сейчас активно топит за равенство в боксе, она 4-х кратная чемпионка мира по 4 версиям и только недавно вышла на миллионный контракт за бой, всего лишь 46 боев за плечами (смеется). это же ужас. Тогда как в мужском боксе, они получают лям уже на 9 бою. Плюс она первая, кто начал боксировать по 3 минуты за раунд, чтобы доказать, что и женщины могут, платите равноценно.

Так как я сейчас в профи, хочу равноправия в гонорарах. Women power»

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий