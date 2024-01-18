Жанкош Тураров с Жанибеком Алимханулы могут организовать вечер бокса в Казахстане

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Жанкош Тураров Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) выступил с заявлением о вечере бокса, который он хочет организовать вместе с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы.

«Что вы думаете, если мы с братом Жанибеком устроим в стране большой вечер бокса?», — написал Тураров в публикации на своей странице в социальной сети, опубликовав фотографию с Алимханулы.

Отметим, что в 2023-м году Жанкош Тураров провел два боя. В марте он выходил на ринг и победил техническим нокаутом в десятом раунде мексиканского боксера Алехандро Менесеса (16-6, 9 КО). В декабре он одержал победу над японцем Акихиро Кондо.

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