Дастан Амангельды: «Начал делать визу в США — хочу поехать туда на сборы, если получится»

Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды рассказал о ближайших планах.

«Победная эйфория закончилась. Потихоньку начал одноразовые тренировки, понемногу буду добавлять обороты. Пока по защите пояса нет информации.

Начал делать визу в США — хочу поехать туда на сборы, если получится. А пока помогаю братьям по команде готовиться на 24 февраля к Naiza FC 57. До Рамадана боя у меня не будет», — сообщил Амангельды.

21 декабря Амангельды (7-1) нокаутировал в третьем раунде Су Йонг Ю (11-3) из Республики Корея и выиграл чемпионский пояс Naiza FC в легчайшем весе.

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