Джейсон Поне о реванше с Акимжаном: «Сейчас мне не до этого»

Французский боец ММА Джейсон Поне высказался о возможности проведения поединка-реванша с казахстанцем Жасуланом Акимжаном.

«Сейчас я вернулся в Таиланд. Что касается Акимжана, то сейчас мне не до реванша с ним. Я уже сказал ему об этом — что могу провести реванш, но сейчас ищу что-то еще. Никто не может сказать, что нас ждет в будущем.

Я имею в виду, что, возможно, позже, когда я буду свободен. Я спортсмен, и мне нужен спортивный вызов. Если он думает, что может победить меня, то почему бы и нет?», — сообщил Поне.

6 декабря 2023 года Акимжан (10-3) проиграл Поне (24-16-1) раздельным решением судей на турнире Naiza FC 55.

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