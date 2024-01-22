Джейсон Поне о реванше с Акимжаном: «Сейчас мне не до этого»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Французский боец ММА Джейсон Поне высказался о возможности проведения поединка-реванша с казахстанцем Жасуланом Акимжаном.

«Сейчас я вернулся в Таиланд. Что касается Акимжана, то сейчас мне не до реванша с ним. Я уже сказал ему об этом — что могу провести реванш, но сейчас ищу что-то еще. Никто не может сказать, что нас ждет в будущем.

Я имею в виду, что, возможно, позже, когда я буду свободен. Я спортсмен, и мне нужен спортивный вызов. Если он думает, что может победить меня, то почему бы и нет?», — сообщил Поне.

6 декабря 2023 года Акимжан (10-3) проиграл Поне (24-16-1) раздельным решением судей на турнире Naiza FC 55.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий