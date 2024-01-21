Евлоев повторил рекорд Рахмонова по числу боев без поражений

Мовсар Евлоев после победы над британцем Арнольдом Алленом на UFC 297 одержал восемнадцатую подряд победу в MMA.

Россиянин повторил рекорд казахстанца Шавката Рахмонова – теперь у бойцов статистика 18-0, однако Рахмонов все свои бои завершил досрочно.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года