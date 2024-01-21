Евлоев повторил рекорд Рахмонова по числу боев без поражений

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Мовсар Евлоев после победы над британцем Арнольдом Алленом на UFC 297 одержал восемнадцатую подряд победу в MMA.

Россиянин повторил рекорд казахстанца Шавката Рахмонова – теперь у бойцов статистика 18-0, однако Рахмонов все свои бои завершил досрочно.

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