Менеджер Рахмонова: «Шавкат планирует вернуться летом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Саят Абдрахманов Спорт Казахстана

Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов сообщил о сроках возвращения бойца в октагон.

«Сейчас Шавкат все еще восстанавливается. Ему назначили несколько недель отдыха, чтобы убедиться, что все зажило. Он планирует вернуться летом», – заявил Абдрахманов.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Последний раз казахстанский боец выходил в октагон в декабре прошлого года на турнире UFC 296. Тогда он во втором раунде удосрочил Стивена Томпсона из США. 

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