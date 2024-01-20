Менеджер Рахмонова: «Шавкат планирует вернуться летом»

Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов сообщил о сроках возвращения бойца в октагон.

«Сейчас Шавкат все еще восстанавливается. Ему назначили несколько недель отдыха, чтобы убедиться, что все зажило. Он планирует вернуться летом», – заявил Абдрахманов.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Последний раз казахстанский боец выходил в октагон в декабре прошлого года на турнире UFC 296. Тогда он во втором раунде удосрочил Стивена Томпсона из США.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года