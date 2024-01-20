UFC 297: войдет ли Евлоев в топы дивизиона?

Olimpbet дает аналитику на бой Аллен – Евлоев и вернет 15%, если ставка на Мовсара не сыграет.

Главный кард UFC 297 откроет поединок полулегковесов из первой десятки рейтинга. Для Мовсара Евлоева этот бой станет отличной проверкой навыков. Соперник для россиянина подобран непростой.

Арнольд Аллен – один из сильнейших проспектов промоушена. До недавного времени он шел на серии из 10 побед подряд. Прервал ее Макс Холлоуэй – гавайцу удалось показать миру недостатки британца.

Арнольд некомфортно чувствует себя под прессингом и часто пропускает удары по корпусу. Аллен не проиграл Максу разгромно, его выверенные точные серии часто доходили до цели. И вряд ли достойный проигрыш живой легенде единоборств сильно скажется на его моральном духе.

Мовсар Евлоев идет схожей с Алленом тропой. Действующая серия из 7 побед подряд приблизила россиянина к титульной гонке. Каждый поединок заканчивался решением судей, но это не означает, что Мовсар скучный боец. Первое время он действительно не мог предложить соперникам ничего, кроме контроля в партере. Сейчас он опасен в стойке и проявляет максимальную активность в борьбе, стараясь выйти на болевые приемы. Его противостояние с Диего Лопесом даже было удостоено награды «Бой вечера».

Аналитики Olimpbet считают его фаворитом в противостоянии Аллен – Евлоев: П1 – 3.05, П2 – 1.4. Кроме того, букмекер №1 в Казахстане подготовил своим клиентам кешбэк: 15% суммы вернется пользователю, если ставка на победу россиянина не сыграет (от 2 000 тенге).

Найти аргументы в пользу победы британца непросто – он умный ударник, но не обладает нокаутирующей мощью. Бой с большой вероятностью пройдет все три раунда. И чем больше времени идет поединок, тем это выгоднее опытному борцу, коим является Евлоев.

При этом стоит учесть, что в случае поражения Аллену придется заново проходить долгий путь к вершине категории, а значит от него стоит ожидать подготовки максимального уровня и сюрпризов в тактике. Даже как-то странно, что этот поединок не стал соглавным событием, а лишь открывает главный кард.

Сражение, которое определит нового топа полулегкой категории – несомненно важное, но не стоит забывать и про главный бой. Шон Стриклэнд проведет первую защиту своего титула среднего веса против непобежденного в рамках UFC Дрикуса дю Плесси: П1 – 1.74; П2 – 2.16.

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