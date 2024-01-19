Вдохновленный «Барыс» сыграет против чемпиона

Olimpbet предлагает расклады к самым интересным событиям пятницы в КХЛ.

«Барыс» (Астана) – ЦСКА (Москва). 19 января, 19:30 (время Астаны)

Нежданно-негаданно КХЛ подарила казахстанской команде надежду побороться за путевку в плей-офф. Шедшая восьмой на Востоке «Сибирь» была наказана лигой снятием четырех очков за нарушение лимита на легионеров. А поскольку два балла «снеговики» незаконно взяли в противостоянии с «Барысом», они были приплюсованы к результатам клуба из Астаны.

Таким образом, отставание «барсов» от «Нефтехимика», который сейчас занимает ту самую восьмую строчку в таблице конференции, составляет всего семь очков. При этом казахстанские хоккеисты провели на два матча меньше, чем нижнекамцы.

Но чтобы начать ликвидировать этот дефицит, «Барысу» необходимо побеждать. Понятно, что решение лиги добавило положительных эмоций астанчанам, однако на одной психологии далеко не уедешь. Особенно с таким грозным противником, как ЦСКА, с которым команде Олега Болякина предстоит провести ближайшую встречу.

Да, московские «армейцы» в текущем сезоне не блещут стабильностью и не внушают страх соперникам. Однако ЦСКА, как ни крути, действующий обладатель Кубка Гагарина, и этим все сказано. Да и свое превосходство над «Барысом» ЦСКА в сезоне-2023/24 уже продемонстрировал, на своем льду добившись «сухой» победы 4:0.

Однако в столицу Казахстана коллектив Сергея Федорова пожалует на фоне трех поражений кряду – от земляков из «Динамо» (2:4), «Автомобилиста» (2:3) и «Авангарда» (1:4). Указывает ли это на кризис в рядах «армейцев»? Или в Астане «красно-синие» предстанут тем боеспособным коллективом, который в прошлом году не оставил хозяевам шансов, отпраздновав уверенную победу 5:2?

Эксперты Olimpbet сходядся во мнении, что во встрече с «барсами» неудачная серия «армейцев» закончится. Победитель матча: «Барыс» – 2.95, ЦСКА – 1.4. А вероятность овертайма в этой игре, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, невысокая – о чем свидетельствует кэф 4.24.

Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов подарит теннисным болельщикам букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Делайте прогнозы на события турниров Большого шлема и участвуйте в акции Grand Slam Challenge!

«Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск). 19 января, 22:30

16 января «красно-белые» прервали свою шестиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь» (2:1), тем самым, одержав первую победу в 2024-м году. За то время, пока «Спартак» уступал направо и налево, он упал с лидирующей позиции на Западе на четвертое место в конференции.

Что касается «Авангарда», то «ястребы», напротив, взлетели так высоко, что по потерянным очкам они сейчас являются первыми как на Востоке, так и во всей лиге. И если «Спартак» не мог выиграть шесть матчей кряду, то омичи такое же количество игр не знают осечек.

Несмотря на то, что «регулярка»-2023/24 через месяц уже завершится, в текущем чемпионате эти соперники друг с другом еще не встречались. А вот в предыдущем сезоне «Спартак» и «Авангард» обменялись гостевыми победами.

Сейчас же аналитики Olimpbet вообще не видят фаворита в этом противостоянии. Победитель матча: «Спартак» – 1.9, «Авангард» – 1.89. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что в московской игре будет заброшено более пяти шайб: Тот (5.5) М – 1.66, Б – 2.13.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.