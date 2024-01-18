Жумагулов о бое в Rizin: «Я готов»
Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов заявил о готовности выйти в октагон против бойца из Японии Хиромасы Оугикубо.
Жалгас прокомментировал пост в социальной сети Х владельца лиги Rizin Нобуюки Сакакибары, в котором тот рассказал о встрече с Хиромасой и обсуждении с ним планов на 2024 год.
«Я готов», — написал Жумагулов.
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