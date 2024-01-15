Алимханулы встретился с Рахмоновым: «Брату Шавкату желаю только удачи»

Теги UFC MMA бокс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы встретился с третьим номером полусреднего веса UFC Шавкатом Рахмоновым. 

«Пусть развевается голубой флаг! Брату Шавкату желаю только удачи!», – подписал совместное фото Алимханулы.

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