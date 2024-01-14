Эксперт о сроках завоевания титула Рахмоновым: «Это произойдет во второй половине 2024 года»

Журналист испанского портала Relevo Альваро Каррера прокомментировал перспективы Шавката Рахмонова в UFC и ответил на вопрос, стоит ли казахстанцу соглашаться на статус запасного в чемпионском бое между Леном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

«Рахмонову нужно быть спокойнее. Ему не нужно бежать стремглав. Мухаммад заслужил возможность стартовать. Не заслуживал этого Ковингтон, из-за чего дело Шавката оказалось отложено. Сейчас Рахмонов занимает третье место в рейтинге. Если выиграет Эдвардс, то он должен стать следующим, поэтому казахстанцу не нужно быть запасным — и он может начать спешить.

Рахмонов непобежденный, прогрессирует, и в 29 лет у этого бойца еще многое впереди. Нужно сохранять спокойствие и ждать. При нынешней ситуации в дивизионе возможность появится. Я думаю, что это если Эдвардс победит Мухаммада, то Шавкат станет следующим — и это наверняка произойдёт во второй половине 2024 года. Это вопрос терпения и готовности, когда появится такая возможность», — заявил Каррера.

Ранее инсайдер UFC Ариэль Хельвайни сообщил, что Рахмонов может стать запасным в бою на турнире UFC 300 между Эдвардсом и Мухаммадом, если кто-то из них получит травму.

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