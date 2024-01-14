Эксперт о сроках завоевания титула Рахмоновым: «Это произойдет во второй половине 2024 года»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Журналист испанского портала Relevo Альваро Каррера прокомментировал перспективы Шавката Рахмонова в UFC и ответил на вопрос, стоит ли казахстанцу соглашаться на статус запасного в чемпионском бое между Леном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

«Рахмонову нужно быть спокойнее. Ему не нужно бежать стремглав. Мухаммад заслужил возможность стартовать. Не заслуживал этого Ковингтон, из-за чего дело Шавката оказалось отложено. Сейчас Рахмонов занимает третье место в рейтинге. Если выиграет Эдвардс, то он должен стать следующим, поэтому казахстанцу не нужно быть запасным — и он может начать спешить.

Рахмонов непобежденный, прогрессирует, и в 29 лет у этого бойца еще многое впереди. Нужно сохранять спокойствие и ждать. При нынешней ситуации в дивизионе возможность появится. Я думаю, что это если Эдвардс победит Мухаммада, то Шавкат станет следующим — и это наверняка произойдёт во второй половине 2024 года. Это вопрос терпения и готовности, когда появится такая возможность», — заявил Каррера.

Ранее инсайдер UFC Ариэль Хельвайни сообщил, что Рахмонов может стать запасным в бою на турнире UFC 300 между Эдвардсом и Мухаммадом, если кто-то из них получит травму.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий