Бенеил Дариуш: «2023 год для бойцов из Казахстана был потрясающим»
Боец UFC Бенеил Дариуш высказался об итогах 2023 года для бойцов из Казахстана.
«У ведущих казахстанских бойцов, таких как Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Жалгас Жумагулов, Николай Веретенников, у всех был потрясающий год. Пусть Бог и в дальнейшем их благословляет», — заявил Дариуш.
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