Президент Naiza: «Бойцам нужно знать английский, если они хотят зарабатывать деньги в США»

Президент казахстанского ММА-промоушена Naiza FC Нурбек Карабала рассказал о важности изучения английского языка спортсменами, которые выступают за океаном.

«Да, я понимаю, патриотичность, язык и так далее, но все-таки нашим бойцам не стоит такие вещи говорить прилюдно. Тот же Жанибек Алимханулы говорит: «Да я не буду ни на каком языке говорить, кроме казахского». Они создают себе же проблему...

Недавно вышла статья про Шавката Рахмонова – уже начали намекать про это, где говорят, что если он не будет знать английский, то не получит той медийности, о которой желает. Если приравнять к цифрам, то тебе говорит: «Твой поединок будет стоить лям долларов». Если ты будешь знать английский, он будет стоить два ляма долларов – однозначно. Будет больше интереса, потому что ты напрямую можешь обращаться к американской аудитории. Потому что это основной источник.

Хабиб и Конор собрали столько PPV, потому что они оба сделали этот поединок. Не потому, что Хабиб разговаривал на дагестанском или на русском. Он говорил на английком. Он доводил, общался с аудиторией, говорил фанатам Макгрегора, они говорили его фанатам... Титул ты, может, и заберешь, но, если хочешь денег, то вот так. Вот он, шоу-бизнес», – отметил Карабала.

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