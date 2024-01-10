Мырзагали Айтжанов о лицензиях на Олимпиаду: «Будет большая конкуренция»

Теги сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал завоевание лицензий боксерами национальной команды.

– Сможет ли наша сборная заполучить оставшиеся шесть лицензий на турнире в Италии?

– Это будет нелегко. Сначала были Европейские и Американские игры, Азиада, после этого Африканские игры и турнир Океании. В каждой весовой категории имеются сильные соперники, которые по разным причинам не смогли получить лицензии. Будет большая конкуренция. Тем не менее, постараемся по-максимуму выполнить нашу цель сначала в Италии, а потом в Таиланде.

Ринг – священное место. Здесь могут произойти разные ситуации. Целые страны поддерживают своего боксера и хотят, чтобы он получил заветную путевку на Олимпиаду. Поэтому, мы не можем заранее говорить, что поменяем того или иного боксера в случае плохого результата в Италии. Все покажет время. Что касается списка на турнир, то в Италию поедут те, кто победил на Спартакиаде. Каждому из ребят говорю, чтобы они следили за собой и были осторожны при подготовке. Поедут только шесть боксеров.

Что касается Кункабаева, то он не поедет в Италию. Сейчас наша федерация ведет переговоры с другими странами. Возможно, Камшыбек поедет на сборы зарубеж, – отметил Айтжанов.

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