Олимпийский чемпион Бахыт Сарсекбаев: «Тренеры по боксу в Узбекистане сейчас мастеровитее своих казахстанских коллег»

Теги сборная Казахстана Сборная Узбекистана Бахыт Сарсекбаев бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по боксу из Казахстана Бахыт Сарсекбаев назвал недостатки тренерского цеха национальной сборной.

«Можно ли говорить, что тренеры по боксу в Узбекистане сейчас мастеровитее своих казахстанских коллег, лучше подготовлены в профессиональном плане? На данный момент, к сожалению, это так. В нашей сборной пора произвести перемены. Нужны импульс, свежая кровь.
 
Сколько можно искать оправдания и иные причины?! Многие наши тренеры не воспринимают здоровую критику, обижаются. Хотя нужно замечания принять во внимание и сделать работу над ошибками», – отметил Сарсекбаев.

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