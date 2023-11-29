Бахыт Сарсекбаев о перспективах Казахстана на Играх в Париже: «Давайте, я лучше промолчу»

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по боксу из Казахстана Бахыт Сарсекбаев рассказал, что нужно сборной Казахстана по боксу для достижения успеха.

– С возвращением наших боксеров к казахскому стилю сборная РК вернет себе былые позиции на мировом ринге. Я это говорю со 100% уверенностью! Потенциал же есть. Каковы перспективы нашей сборной по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже? Давайте я, лучше промолчу, – отметил Сарсекбаев.

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