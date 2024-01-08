Экс-чемпион мира IBF Липинец: «Продолжу свое продвижение к титульному бою»

Экс-чемпион мира по версии IBF из Казахстана Сергей Липинец хочет вернуть себе чемпионский титул.

«Есть еще порох в пороховницах! Жизнь – борьба. Продолжу свое продвижение к титульному бою. Хочу еще раз стать чемпионом мира!» – написал боксер в социальных сетях.

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