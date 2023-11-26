Экс-чемпион IBF Липинец проиграл Майклу Ривере

Теги бокс Сергей Липинец Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Представляющий Казахстан экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец уступил единогласным решением судей 25-летнему доминиканцу Майклу Ривере в поединке, который прошел 25 ноября в Лас-Вегасе.

34-летний Липинец, вернувшийся на ринг после годичного перерыва, прессинговал и шел вперед, но доминиканец, который поднялся в первый полусредний вес после первого в карьере поражения, успешно работал вторым номером и победил со счетом 96-94 и 97-93 дважды.

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