Экс-тренер Головкина о бое Бетербиев – Бивол: «Бетербиев сможет победить в этом бою»

Известный американский тренер Абель Санчес поделился своим прогнозом на поединок за титул бесспорного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«У меня есть парень, Арсен Гуламирян, чемпион WBA в тяжелом весе, я работаю с ним с 2016 года. Он сказал, что боксировал с Артуром еще в 2013 или 2014 году. По его словам, Батербиев самый сильный парень, с которым он когда-либо спарринговал, независимо от дивизиона. Он самый сильный панчер, у которого самые тяжелые руки.

Так что я склонен к тому, что Бетербиев может победить Бивола. С другой стороны, нужно отметить, что Бивол лучший боец с технической точки зрения, которого я видел за долгое время. Все же думаю, что Бетебиев сможет победить в этом бою. Он превзойдет его в силе, собьет с толку и, в конце концов, поймает. Бетербиев выиграет поединок», – сказал тренер.

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