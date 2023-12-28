11 знаковых спортивных событий Казахстана в 2023 году

2023 год был богат на события в спортивной сфере Казахстана. Победы казахстанцев на международных чемпионатах и турнирах, успехи национальных сборных, возрождение отдельных видов спорта – все это радовало нас в уходящем году. Собрали для вас самые громкие и значимые спортивные события 2023 года.

1. Успех сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024

Сборная по футболу особенно порадовала нас в этом году. Футболисты одержали две яркие победы в значимых матчах в отборе на Евро.

По-настоящему сенсационная победа футбольной сборной произошла в матче квалификации Чемпионаты Европы-2024. Казахстанцы обыграли Данию со счетом 3:2, а сам матч вошел в список лучших матчей отбора на Евро-2024. Это стало пятой победой нашей сборной на Евро-2024.

Ранее казахстанцы одержали победу в матче отборочного раунда Чемпионата с Северной Ирландией. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил Абат Аймбетов.

2. Мировой турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam по дзюдо

В июне 2023 года Казахстан впервые стал площадкой для проведения мирового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam по дзюдо. Для участия в соревнованиях, вошедших в календарь Международной федерации дзюдо (IJF) аккредитовались 344 спортсмена из 43 стран мира.

В турнире приняли участие Олимпийские чемпионы и призеры Нора Гьякова (Косово), Фабио Базиле (Италия), Кисикью Сарах (Франция), Гурам Тушушвили (Грузия), Ван Дайк Санни (Нидерланды), Одетте Гюффрид (Италия), а также чемпионы мира Ассунто Скутто (Италия), Неманья Майдов (Сербия), Бека Гвиниашвили (Грузия).

Казахстанский дзюдоист, Магжан Шамшадин, стал чемпионом в весовой категории до 60 килограммов.

3. Матч за звание Чемпионат мира по классическим шахматам

Весной Астана принимала претендентов на звание Чемпиона мира по классическим шахматам. В турнире принимали участие 180 спортсменов из 15 стран мира. Среди именитых участников соревнований отмечены Ханс Ниманн (США), Денис Махнев (Казахстан), Александр Рахманов (FIDE), Тамир Набати (Израиль), Тимур Гареев (США), Виталий Сивук (Украина), и многие другие.

Китайский гроссмейстер, Дин Лижень, стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым обладателем этого титула в КНР.

4. Возвращение футзала в Семей и Чемпионат Казахстана по футзалу

В Семей пришел профессиональный футзал

Летом 2023 года футзальная команда «Семей» начала тренироваться на МКСК «Арена» (Абай Арена), крупнейшей площадки региона. Вместе с ними в город пришли яркие футзальные мероприятия, местные жители начали посещать игры, узнавать больше о футзале, появляется креативный и полезный контент об этом виде спорта.

Стоит отметить, что во многом это произошло благодаря поддержке генерального спонсора ФК «Семей» – EA Group Holding. Они оказывают полную поддержку в развитии и популяризации спорта в регионе.

Сейчас на матчи по футзалу приходит более 2000 человек. Спортсмены из ФК «Семей» набрали силу, радуют болельщиков игрой.

Так, на домашней арене в Семей прошли 2 тура по футзалу: против команд Атырау и Аят. А 28-29 декабря ФК «Семей» примет участие в финальных матчах Кубка Казахстана, в городе Туркестан.

5.Международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty

​В Алматы прошел престижный международный турнир WTT Contender Almaty по настольному теннису. В нем приняли участие более 150 спортсменов из 33 стран мира, а призовой фонд составил 75 000 долларов. Мероприятие стало по-настоящему значимым событием для международного сообщества настольного тенниса и привлек лучших спортсменов со всей планеты, что, конечно, положительно играет на имидже страны.

Но в 2023 году были не только турниры и чемпионаты, но и исторические достижения спортсменов. Их мы не можем не упомянуть в списке знаковых событий спорта Казахстана.

6.Победы вольных борцов и историческая золотая медаль на ЧМ

Вольные борцы показали себя наилучшим образом в 2023 году. В-первых, в апреле состоялся крупный турнир, в котором принимали участие ведущие борцы Азии. В программе соревнований был розыгрыш медалей в греко-римской, вольной и женской борьбе. Казахстан закончил турнир с семью золотыми медалями, четыре из них – у борцов вольного стиля. Чемпионат прошел в Астане.

А в сентябре Ризабек Айтмухан взял золотую медаль на ЧМ по вольной борьте. Чемпионат прошел в Сербии. В весовой категории до 92 килограммов Айтмухан в финальной схватке боролся с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым и одержал победу со счетом 4-2. При этом по ходу схватки казахстанец проигрывал 0-2.

В истории современного Казахстана борцы вольного стиля выиграли 16 медалей. Но среди них не было ни одной золотой. Айтмухан стал первым отечественным борцом вольного стиля, который завоевал золотую награду Чемпионата мира.

7. Четыре золота на ЧМ по боксу в Ташкенте

В 2023 году в Ташкенте прошел XXII чемпионат мира по боксу среди мужчин. Казахстанские боксеры завоевали на нем сразу четыре золотых медалей!

Первое золото в первый день финальных поединков получил Санжар Ташкенбай, самый легкий боксер сборной Казахстана. Тем самым, он стал самым молодым чемпионом мира из Казахстана.

Вторую золотую медаль завоевал Махмуд Сабырхан (54 кг) победив Ойбека Джураева. Третье «золото» на ташкентском ринге выиграл капитан сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг).

Звание чемпиона мира завоевал и Нурбек Оралбай (в весе до 80 кг.) Именно его бокс стал одним из самых ярких на ташкентском ринге. В решающем поединке он бился с этническим казахом из Китая, Токтарбеком Танатканом.

8. Первая золотая медаль по каратэ

В октябре в Венгрии прошел Чемпионат мира по каратэ, который стал знаковым для казахстанцев. Команда Казахстана по каратэ завоевала три медали на Чемпионате мира. Они стали первыми в истории, кто принес стране золотую награду в данном виде спорта. «Золото» Чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай.

9 .Медаль на ЧМ по фехтованию

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира. В личных выступлениях дисциплины «»шпага»» Курбанов дошел до полуфинала, где уступил Мате Коху из Венгрии.

Казахстанец стал бронзовым призером ЧМ. Это первая медаль в истории отечественного фехтования на чемпионатах мира.

10. Первый казахстанец в UFC

Шавкат Рахмонов (18-0) поднялся на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над шестым номером рейтинга Стивеном Томпсоном (17-7). Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде.

Он стал первым спортсменом из Казахстана, которого подписал UFC. В американском промоушене спортсмен с 2019 года.

11. Выступление Елены Рыбакиной

На пути к финалу Открытого чемпионата Австралии-2023 победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина обыграла подряд трех чемпионок турниров Большого шлема: Игу Швёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия) и Викторию Азаренко (Беларусь).

52-й Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде прошел в Канкуне, и еще никогда ранее представительницы Казахстана не добирались до такого уровня.