Махмуд Сабырхан – лучший спортсмен года по версии Министерства туризма и спорта РК

Боксер Махмуд Сабырхан признан спортсменом года по версии Министерства туризма и спорта Казахстана.

В мае, в Ташкенте он стал чемпионом мира в весе до 54 кг. В финале казахстанец единогласным решением судей победил узбека Ойбека Жураева. 22-летний Сабырхан провел 62 боя на любительском уровне, где одержал 58 побед, 8 из них нокаутом.

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