Фаниль Рафиков вернулся в NAIZA яркой победой над экс-бойцом АСА

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский «Конор Макгрегор» Фаниль Рафиков вернулся в лигу NAIZA на 56 турнире яркой победой над экс-бойцом АСА Леонардо Линбергером.

Поединок прошел всю дистанцию, судьи единогласным решением победу отдали казахстанцу.

Рафиков посвятил победу новорожденной дочери, которая появилась на свет 10 дней назад.

Свои последние бои Рафиков провел в лиге «Наше Дело», в том числе по правилам бокса в ММА-перчатках.

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