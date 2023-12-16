Рахмонов – о самом популярном спорстмене Казахстана: «Когда Головкин завершит карьеру, буду я, наверное»

Теги UFC Геннадий Головкин MMA бокс Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов ожидает, что станет самым популярным спортсменом Казахстана.

«По-прежнему ли Головкин самый популярный спортсмен Казахстана? Гена есть Гена, до сих пор все так и есть. Как карьеру завершит, буду я, наверное.

Его бой против Джейка Пола? Да Гена на другом уровне. Просто он сейчас завершает карьеру, у него вроде один бой остался. Конечно, Гена выиграет. Он давно в этом деле, давно боксирует на топовом уровне», – признался боец UFC Шавкат Рахмонов.

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4 комментария
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Ответ Всеволод Бобров
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как и Монсон
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