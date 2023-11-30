Али Кабдулла о следующем сопернике Артуре Зайнукове: «Хороший бой»
Казахстанский боец ММА Али Кабдулла высказался о россиянине Артуре Зайнукове — сопернике по предстоящему поединку на турнире RCC 17:
«Хороший соперник, крепкий. Будем работать. Предложили недавно. Думаю, хороший бой состоится. Успеваю ли нормально подготовиться? Да, конечно».
Поединок Кабдулла (9-1-1) — Зайнуков (14-4) пройдёт 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.
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