Деревянченко о реванше с Головкиным: «Хотелось бы, но он уже не на пике»

Сергей Деревянченко заявил, что был бы заинтересован провести реванш с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, которому уступил единогласным решением судей в 2019 году.

— Хотелось бы, но мне кажется, он сейчас уже не на пике. Он уже отказался от двух поясов. Я думаю, сейчас он завершает свою карьеру. Может он проведет какой-то бой в Казахстане для своей публики. Но я не думаю, что это будет какой-то тяжелый бой. Это будет бой для ухода. Мне так кажется. Может я ошибаюсь, но я вижу динамику, потому что он от одного пояса отказался, от второго тоже...

— Вы сказали про Казахстан. Это не чужая для вас страна. Чисто гипотетически, если бы Головкин завершал карьеру и захотел провести прощальный бой с вами в Казахстане, вам было бы это интересно?

— Да.

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