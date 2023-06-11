Деревянченко сравнил Головкина и Мунгуйя

После боя с мексиканцем Хайме Мунгуйя (42-0, 33 КО) Сергея Деревянченко (14-5) попросили оценить силу его ударов и сравнить ее с другими соперниками.

«Сергей Деревянченко заявил, что оценивает мощь Геннадия Головкина и Джермалла Чарло выше, чем у Хайме Мунгуйя», — цитирует боксера журналист The Ring Франсиско Саласар.

Отметим, что со всеми тремя боксерами Сергей Деревянченко провел в ринге двенадцать раундов. В 2019 году он проиграл Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), в 2020-м — Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), а сегодня потерпел поражение от мексиканца Хайме Мунгуйя. Во всех боях Деревянченко уступил единогласным решением судей.

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