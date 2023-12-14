Верим в победу «Астаны» и болеем за «Балкани» в Загребе

Olimpbet предлагает аналитику к матчам заключительного тура Лиги конференций в группе С.

Группа С. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Астана» (Казахстан). 15 декабря, 02:00 (время Астаны)

Полностью оправдывая свое название, «Виктория» победоносным маршем идет по групповому этапу Лиги конференций, выиграв все пять предыдущих матчей и досрочно обеспечив себе не только путевку в плей-офф турнира, но и первое место в квартете С.

«Астана» же все еще сохраняет шансы на евровесну, правда, весьма призрачные. Даже победа в Чехии не гарантирует вице-чемпионам Казахстана продолжение международного сезона. Помимо собственного выигрыша, команде Григория Бабаяна необходимо, чтобы загребское «Динамо» дома уступило «Балкани». Стечение обоих этих факторов похоже на фантастику, хотя, конечно, в футболе воплощались и не такие сценарии.

Но даже решить свою часть задачи, не оглядываясь на хорватско-косовское противостояние, «Астане» будет неимоверно сложно. В этом розыгрыше ЛК казахстанцы набирали очки только в двух матчах с «Балкани», в трех остальных неизменно терпели поражения, в том числе – и от «Виктории Пльзень», причем в родных стенах.

А на своем поле чехи вообще практически неуязвимы. С учетом квалификации «Виктория» не пропустила в пяти домашних матчах ни одного мяча. Силу коллектива Мирослава Коубека на себе относительно недавно прочувствовал и костанайский «Тобол». В отборочном раунде плей-офф Лиги конференций он проиграл в Пльзени со счетом 0:3.

Несмотря на то, что у хозяев уже нет никакой турнирной мотивации, аналитики Olimpbet считают их фаворитами встречи с «Астаной»: П1 – 1.66, Х – 4.07, П2 – 4.97. При этом на ничью 1:1 можно поставить с кэфом 7.

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«Динамо» (Хорватия) – «Балкани» (Косово). 15 декабря, 02:00

Перед прошлым туром группового этапа «динамовцы» замыкали таблицу квартета C с худшими шансами на выход в весеннюю стадию Лиги конференций. Сейчас же клуб из Загреба – фаворит в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

Причем ее судьба полностью зависит от самих хорватов: им достаточно на своем поле не проиграть «Балкани», и тогда они точно финишируют в группе вслед за «Викторией Пльзень».

Встреча первого круга между «Балкани» и «Динамо», состоявшаяся пятого октября в Приштине, завершилась сенсационной победой косоваров со счетом 2:0. Аналитики Olimpbet полагают, что у команды Сергея Якировича есть все шансы для реванша: П1 – 1.39, Х – 4.94, П2 – 7.75.

При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на «Максимире» с большой долей вероятностибудет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.07, Б – 1.76.

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