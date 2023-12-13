Балауса Муздиман о планах на следующий год: «Выиграть титул интерконтинентального чемпиона»

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман рассказала о планах на 2024 год.

«Мои планы на 2024 год — чемпионство Азии и претендентство на звание чемпионки мира — выиграть титул интерконтинентального чемпиона. Скорее всего, пойдём по версии WBA. Это что касается бокса.

По медийной части — заключение ещё двух крупных контрактов с ведущими лидерами рынка, большими компаниями. Тренировочные сборы в двух странах. Также поборемся за участие в Олимпийских Играх в Париже. Будем держать всех в курсе в соцсетях», — заявила Муздиман.

10 декабря в Алматы Муздиман (3-0, 2 КО) выиграла техническим нокаутом в третьем раунде у Мариам Габри (4-1, 2 КО) из Египта.

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